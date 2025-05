Sesto posto per la qualità. Bici in Comune, vinto il bando: "Così l’unione ha fatto la forza"

Il Comune di Ancona si aggiudica il finanziamento del bando "Bici in comune", promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani e si classifica al sesto posto per la qualità del progetto nel suo cluster riservato ai Comuni da 50.001 a 300mila abitanti, nel quale sono stati finanziati soltanto 25 progetti. In totale sono stati 1.952 i Comuni italiani che hanno presentato domanda, suddivisi in quattro cluster a seconda nel numero di abitanti, ma solo 471 quelli che sono stati ammessi ai finanziamenti.

Il progetto presentato dal Comune di Ancona è stato particolarmente apprezzato perché ha coinvolto altre amministrazioni e quindi il territorio, mettendo in campo una sinergia che si è rivelata virtuosa e fruttuosa. Il ruolo di Comune capofila è stato svolto da Ancona che ha coinvolto anche i Comuni partner: Camerano, Numana, Sirolo.

Dal costo totale di 150mila euro, il progetto è stato finanziato per un totale di circa 106mila euro, con un cofinanziamento di circa 38mila euro, e suddiviso in più linee d’azione. Un primo intervento, per un totale di circa 67mila euro, è dedicato alla realizzazione di un Info Bike Point presso il Palazzo degli Anziani con espositori informativi permanenti, integrati con tecnologia QR Code e Tag NFC per l’accesso rapido alla Web App dedicata; segnaletica per info Bike Point e colonnine riparazioni situate ad Ancona a Palazzo degli Anziani, Edicola Muse, Ciclabile del Conero; realizzazione di una Web App geolocalizzata per 10mila euro; formazione agli operatori per l’accoglienza turistica con l’organizzazione di 4 incontri ad Ancona, Camerano, Sirolo e Numana. Creazione di un prodotto editoriale di 30mila mappe con gli itinerari cicloturistici.

La seconda linea di finanziamento, per circa 47mila euro, riguarda la realizzazione di itinerari cicloturistici. Il progetto ne prevede diversi: dalla città di Ancona al mare utilizzando la ciclovia del Conero, quello dei Borghi di Ancona, l’itinerario del Rosso Conero (Ancona, Camerano, Numana e Sirolo), itinerario flora, fauna e paesaggio (Ancona, Camerano, Numana e Sirolo).

La terza linea di azione, finanziata con 37mila euro, progettuale prevede l’organizzazione di 4 eventi per promuovere l’uso della bicicletta tra i cittadini di tutte le età attraverso eventi che combinano sport, socialità e scoperta del territorio.