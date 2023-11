Sette bambini africani cardiopatici presi in cura

La Fondazione Maria Grazia Balducci Rossi prosegue nel progetto di salvaguardare la vita dei bambini cardiopatici africani. La Fondazione ha eseguito nel 2023 la presa in carico sanitaria di sette casi: il primo di Mila risolto, il secondo di Ouattara in attesa di essere operata e altri quattro che verranno conclusi entro quest’anno. Questo progetto è intrapreso insieme all’Associazione una Voce per Padre Pio con la speranza di trovare altri partner lungo il percorso per poter ampliare il numero degli interventi. Nel mese di agosto sono stati 436 i pazienti visitati, 170 quelli inseriti nel programma hiv, 23 le trasfusioni, 48 le visite di maternità e 9 le nascite. Inoltre sono stati 12 i bambini inseriti nella scuola di alfabetizzazione, un progetto ambizioso e importante quello che la famiglia Rossi ha costruito in questi vent’anni sia in Africa che in Italia. Un’ancora di salvataggio per tantissime persone che si trovano in paesi dell’Africa, alle prese con problematiche risolvibili solo ed esclusivamente con un sostegno economico, e morale, una sorta di guida per poter tornare a guardare al futuro. Ma sono numerose le iniziative che vengono portate aventi grazie all’impegno, in primis della famiglia Rossi, ma anche di tutti i sostenitori della fondazione.