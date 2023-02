Sette liste per spingere la Simonella Entrano in gioco anche i repubblicani

di Pierfrancesco Curzi

Elezioni comunali, la coalizione di centrosinistra pronta a calare le liste in appoggio alla candidatura di Ida Simonella. Sono giorni febbrili questi in vista della presentazione ufficiale delle liste, evento fissato per la prossima settimana. Si sta ragionando sui tasselli da riempire, cercando di capire il numero delle liste costruite per appoggiare l’attuale assessore al bilancio. Come anticipato pochi giorni fa dal Carlino, tra le liste ci sarà anche quella di Carlo Pesaresi, lo sfidante di Simonella alle Primarie del centrosinistra il 27 novembre scorso.

Pesaresi ha deciso di entrare in gioco coinvolgendo parte della squadra che lo aveva appoggiato alle Primarie (un’altra parte, scontenta per l’accordo, probabilmente non lo seguirà preferendo magari spostarsi più a sinistra) e quindi una delle liste sarà la sua. Al suo fianco ci sarà Matteo Bilei, una sorta di braccio destro di Pesaresi, molto apprezzato e forse in lizza, in caso di vittoria alle amministrative, anche per un posto nella squadra di governo. Resta da capire se l’accordo tra i due sfidanti di novembre preveda uno o due caselle per la giunta. Molto dipenderà sia dal numero degli attuali assessori confermati dalla Simonella e quelli che invece dovranno andare al resto della coalizione. Una parte fondamentale che sta lavorando alle liste appunto. Oltre a quella scontata disegnata dal Partito Democratico, con in testa nomi noti, dal segretario comunale del Pd Simone Pelosi alla capogruppo in consiglio Susanna Dini, ci sono le altre. Una è attesa dal cosiddetto ‘Terzo polo’, Azione e Italia Viva (Tommaso Fagioli e Massimo Mandarano), c’è poi quella creata dai Popolari del presidente del consiglio Tommaso Sanna. Un’altra, Progetto Ancona, probabilmente vedrà come capolista Diego Urbisaglia e l’assessore Michele Polenta a cui potrebbero unirsi alcuni pezzi della civica Ancona X Ancona. C’è poi la lista della candidata stessa e resta da capire la possibilità di una settima lista collegata allo storico Partito Repubblicano, attualmente non presente in consiglio, ma movimento politico storico in città. I nodi saranno sciolti da qui a mercoledì, poi la presentazione ufficiale. Mentre il centrosinistra si stacca dai blocchi, a sinistra mercoledì si dovrebbe decidere il nome del candidato unitario a sindaco e la corsa è a due tra Antonio Di Stasi e Francesco Rubini, a meno di un colpo di scena con Sauro Longhi. A destra per ora tutto tace. Daniele Silvetti sta lavorando al programma, da presentare entro due settimane al massimo, con tanto di liste collegate. Silvetti avrà una sua lista, poi sono attese quelle dei tre partiti principali, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, e poi ci sono le altre civiche in appoggio, da 60100 a Ankon Nostra.