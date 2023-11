Settimana bianca, scontro al Savoia: "Escluso chi ha debiti formativi"

Settimana bianca per tutti, tranne per gli studenti che hanno il debito formativo. Insomma, se hai delle insufficienze, resti a casa. E scoppia la polemica al Savoia Benincasa di via Marini, dopo che la scuola – sostengono alcuni genitori – avrebbe escluso la possibilità di andare in settimana bianca per coloro che presentano uno o più debiti formativi. Animi accesi, con tanto di segnalazione al nostro giornale. Una mamma, ad esempio, scrive: "Vi pare normale che con tutte le tasse che paghiamo e con i contributi volontari che destiniamo ogni anno alla scuola perché crediamo nell’istruzione, mio figlio non possa godersi in santa pace una settimana di vacanza? Le gite sono diventate pressoché proibitive, ma volevamo regalargli un’esperienza unica in questi anni che non torneranno. Invece, dato che ha due debiti non potrà partecipare. Dov’è finita la scuola inclusiva di cui tanto si parla?", si domanda la donna, che chiede l’anonimato. E ancora: "Ho parlato coi docenti, mi hanno risposto che la settimana bianca si svolge nel periodo di recupero del debito e che quindi, in pratica, a mio figlio è impedito partecipare. Roba da terzo mondo, è una discriminazione irragionevole. Che poi, tra l’altro, le insufficienze mio figlio potrebbe recuperarle in qualche mese".

Scontro aperto con la preside, Maria Alessandra Bertini, che rispedisce al mittente ogni accusa: "È proprio perché siamo un istituto inclusivo che mandiamo tutti in settimana bianca. Tra l’altro, quest’anno c’è molta più richiesta degli anni precedenti. Gli studenti con il debito non vanno in settimana bianca? È così da sempre, ovunque – risponde lei – C’è un regolamento di istituto su questi argomenti, è una polemica fatta sui castelli di sabbia". La dirigente precisa che "nell’ambito delle molteplici attività progettuali previste per l’ampliamento dell’offerta formativa, il Consiglio d’istituto, su proposta del dipartimento di scienze motorie, ha approvato la settimana sportiva in ambiente naturale (la settimana bianca, ndr), finalizzata ad offrire ulteriore valorizzazione di esperienza mediante la pratica anche dell’avviamento allo sci. Per rendere l’esperienza quanto più inclusiva, data pure la numerosità della popolazione scolastica, parteciperanno le classi individuate dal Consiglio – fa Bertini – nel rispetto di quanto previsto dal regolamento. Il periodo individuato, che garantisce alle famiglie maggiore economicità, coincide coi consueti corsi di recupero attivati dalla scuola, a garanzia della migliore qualità didattica e del successo formativo dei nostri studenti. Nell’ottica d’inclusione e integrazione, attenzioneremo con cura le situazioni di disagio e di maggiore criticità perché anche questa esperienza sia opportunità di crescita".

Nicolò Moricci