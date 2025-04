Settimana del riciclo della carta: ragazzi al lavoro al Museo

La settimana dedicata al riciclo della carta è in pieno svolgimento a Fabriano. Tutto è in corso nel migliore dei modi per la Paper week 2025: i mastri cartai hanno preparato l’impasto color rosa tenue, fatto con carta riciclata e cotone, e tanti ragazzi provano a creare il loro foglio con il logo dell’iniziativa organizzata da Comieco, il Consorzio italiano di recupero e riciclo di carta e cartone. "Se volete portarvi a casa un foglio bellissimo, colorato e filigranato, partecipate ai nostri laboratori", dicono dal Museo della carta.