Settimana dell’energia, consulenze gratuite

Dal 23 al 27 ottobre si svolge in tutta Italia la prima edizione della Settimana per l’Energia e la Sostenibilità organizzata da Confartigianato. Un evento diffuso in 50 città di 18 regioni, con appuntamenti promossi dalle Associazioni del Sistema Confartigianato per guidare gli artigiani e le piccole imprese nella transizione green. Con questa iniziativa si vuole porre l’attenzione sul protagonismo degli artigiani e delle Mpi nella costruzione di un futuro sostenibile. A livello nazionale il 66% dei piccoli imprenditori è già impegnato in azioni per ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività, ma molto c’è ancora da fare e servono interventi che facilitino la transizione energetica e ambientale, che incentivino la creazione di Comunità Energetiche e favoriscano l’autoproduzione di energia. Nell’ambito della Settimana per l’Energia e la Sostenibilità, Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino organizza un ciclo di appuntamenti dal titolo ‘Imprese e famiglie: Il risparmio passa per la sostenibilità’. Dal 23 al 27 ottobre imprese e privati possono usufruite di una consulenza gratuita su energia, gas, telefonia, credito, bandi, efficientamento energetico, assicurazioni. È sufficiente prenotare un appuntamento in una delle sedi tra quelle di Ancona, Pesaro, Fano, Fabriano, Jesi, Senigallia, chiamando al numero verde 800 229310, o tramite il sito www.confartigianatoimprese.net.