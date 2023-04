"Settore benessere, la lotta all’abusivismo"

Dopo la partecipazione al Cosmoprof 2023 di Bologna con una delegazione di 50 imprenditori del settore, nelle scorse ore si è tenuto il direttivo del comparto Benessere di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro Urbino. Oltre all’analisi dei dati che attestano una maggiore attenzione da parte delle imprese all’e-commerce e ai servizi digitali in genere, il direttivo delle 20 aziende di Confartigianato Benessere ha affrontato l’aspetto relativo alle difficoltà di reperimento della manodopera e all’atavico problema dell’abusivismo. La priorità, è stato detto, è quella di mettere mano alle normative che determinano l’accesso ad una professione che è mutata ed evoluta, super-specializzandosi, e non riconoscendosi in leggi risalenti al 2005 o addirittura, al 1990.

Altro aspetto importante per la lotta all’abusivismo è quello della possibilità di poter o meno portare in detrazione le prestazioni dei servizi alla persona come avviene per quelle medicosanitarie, sostiene Luca Casagrande, responsabile della categoria Benessere di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino, che sottolinea come la partita dell’accesso alle professioni parta dal contesto Regionale al quale sarà chiesto un confronto sul tema.

Esistono percorsi formativi regionali come quello dell’onicotecnica che non possono sfociare in figure professionali per mancanza di riferimenti normativi.