Settore giovanile della Vigor Senigallia,. Juniores impegnata con l’Atletico Ascoli

In campo le giovanili della Vigor Senigallia in questo fine settimana: oggi Allievi cadetti contro l’Accademia Granata (14.30), Esordienti 2012 contro la Falconarese (15.30), Pulcini 2014 B contro la Falconarese (17), Juniores nazionale sul campo dell’Atletico Ascoli alle 17, Allievi provinciali in casa alle 18 con il Trecastelli, Giovanissimi provinciali alle 18.30 con l’Olimpia Marzocca.

Domani invece tocca a tutte le altre categorie del settore giovanile della Vigor.