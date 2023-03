Sfera era arrivato "Lo hanno fatto andare via mentre la gente moriva"

di Marina Verdenelli Sfera Ebbasta era arrivato all’orario previsto alla Lanterna Azzurra, la notte della strage di Corinaldo. I tabulati del suo cellulare e quello di uno dei soci della discoteca, Carlantonio Capone, che era andato fino a Rimini per portare lui e il suo staff in via Madonna del Piano, hanno evidenziato come il telefonino avesse agganciato una cella telefonica compatibile con la discoteca Lanterna Azzurra. La ricostruzione tecnica è emersa ieri nel processo sulla sicurezza e la destinazione d’uso del locale, in corso al tribunale di Ancona, dove è stato sentito come testimone della Procura il luogotenente Antonio Saracino. Il militare all’epoca dei fatti era in servizio al Nucleo Investigativo dei carabinieri di Ancona e si è occupato delle indagini. Mostrando delle slide in aula sulle analisi dei tabulati telefonici di Gionata Boschetti, il nome all’anagrafe di Sfera, il carabiniere ha chiaramente detto: "Sfera era a Corinaldo ma è stato mandato via dopo i primi morti". Il rapper era fuori dalla discoteca, pronto per entrare e poi esibirsi prendendo parte al dj set spacciato per un suo concerto. Lo spruzzo dello spray al peperoncino e la fuga di massa del pubblico che cercava di uscire dal locale accalcandosi...