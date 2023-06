"Sfida del Maglio", la spunta Porta Pisana

Porta Pisana si è aggiudicata la sfida del Maglio sabato notte a Fabriano. Seguono: Borgo, Cervara e Piano. L’albo d’onore vede 10 vittorie per il Borgo, Piano 9, Cervara 5 e Pisana 3. Il Palio di San Giovanni ha fatto il piano di persone ed applausi e domani si chiuderà con l’estrazione dei biglietti della lotteria. Centro gremito anche nel pomeriggio sia per ammirare le infiorate che per il solenne pontificale in Cattedrale per il patrono a cui è seguita la processione. Ben 95 i volontari della protezione civile al lavoro. Oltre 5mila persone solo sabato sera per la sfida del maglio come ha ipotizzato la presidente dell’Ente Palio Sandra Girolametti nel ringraziare chi si è adoperato per la buona riuscita dell’evento. "Questa ventinovesima edizione – ha aggiunto – è stata spettacolare perché ha visto città, diocesi, enti e associazioni insieme per un obiettivo comune: far crescere sotto tanti punti di vista questa nostra cara città. Amiamo Fabriano, teniamola sempre nel cuore e per questo vogliamo impegnarci ancora di più. Prepariamoci al trentennale. L’anno prossimo, infatti, celebreremo il Palio numero 30. Mettiamoci in cammino".