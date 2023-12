Sfida di orienteering per scoprire la città

Sabato alle 15 al Foro Annonario torna "30 Camini – Sfida natalizia di orienteering" per scoprire le bellezze della città e passare un pomeriggio di sport e gioco. Al termine dell’evento, patrocinato dal Comune di Senigallia, i vincitori saranno premiati con premi messi a disposizione dall’Amministrazione e da alcune attività commerciali locali. Ai partecipanti sarà consegnata la mappa del centro storico di Senigallia, che fungerà da vero e proprio impianto sportivo all’aria aperta omologata dalla Federazione Fiso. L’attività è aperta alle persone di qualsiasi fascia d’età, dai bambini agli anziani, e può essere svolta da soli o in compagnia. La grande novità di quest’anno sarà proprio l’inserimento di una categoria che permetterà agli abili e ai disabili di competere insieme per raggiungere la vittoria.

"L’importanza di avere a disposizione la mappa federale di Orienteering di Senigallia è quella di poter far avvicinare sempre più persone a questa disciplina sportiva e fornire un valore aggiunto all’offerta turistica, senza limiti di orario, stagioni o età. L’orienteering è una disciplina riconosciuta dal Coni ed è collegata ad attività ed eventi turistici e culturali, così apprezzata a livello paesaggistico che il Consiglio Regionale Marche lo ha inserito sul Piano di sviluppo del sistema turistico" spiegano gli organizzatori.