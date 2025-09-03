Il tram di Bologna

3 set 2025
MARINA VERDENELLI
Cronaca
Sfida Mamma con Ricci e figlio con Acquaroli

Lei è candidata al consiglio regionale nella lista civica del centrosinistra, lui con Udc-Liste Civiche per il centrodestra. Le interviste

I candidati a governatore delle Marche,. Matteo Ricci e Francesco Acquaroli

I candidati a governatore delle Marche,. Matteo Ricci e Francesco Acquaroli

Per approfondire:

Patrizia Pesaresi, 70 anni, è candidata a consigliere regionale e appoggia la lista civica di Matteo Ricci presidente. Valerio Massimo Calamante, 44 anni, è candidato per l’Udc-Liste Civiche che appoggia Francesco Acquaroli. Sono madre e figlio, entrambi di Filottrano, Comune con 9mila abitanti. Una sfida in famiglia all’ultimo voto che li vede su due fronti e scelte politiche completamente diverse.

Pesaresi è un volto già noto alla politica regionale perché il 23 aprile del 1995 è stata eletta sindaca di Filottrano nelle elezioni comunali, con una coalizione di Centrosinistra, sempre in una lista civica. Aveva 40 anni quando è diventata primo cittadino. Alle Comunali del 2019 aveva tentato un’altra candidatura a sindaca nella lista "Per Filottrano" ma si era poi ritirata alla vigilia del deposito di simbolo e candidature. E’ una ex insegnante di scuola primaria, oggi in pensione, attiva nella protezione civile e nell’associazionismo.

Calamante è un piccolo imprenditore con azienda di famiglia nei settori degli autotrasporti e dell’edilizia. E’ alla sua prima esperienza politica come candidato al consiglio regionale anche se ha sempre partecipato a riunioni e tavole di confronto politiche ma solo dal punto di vista civico, da osservatore.

