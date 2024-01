Sfida tra gli istituti Alberghieri: tutto pronto per il Cooking Quiz

Tutto pronto per l’ottava edizione di Cooking Quiz, il prestigioso concorso didattico nazionale che coinvolge ogni anno gli Istituti Alberghieri d’Italia. I veri protagonisti del format saranno gli studenti e le studentesse delle classi quarte degli indirizzi enogastronomia, sala-vendita e pasticceria/arte-bianca. Attraverso la gamification, il concorso trasferirà nozioni e informazioni importanti, per poi valutarne il grado di apprendimento. Saranno proposte sfide individuali per ottenere il punteggio più alto nella propria classe, nonché competizioni tra classi per determinare il gruppo che accederà alla fase successiva, ovvero la Finalissima Nazionale in programma il 22 maggio al Teatro Olimpico di Roma. 35 mila allievi e 105 Istituti Alberghieri già iscritti all’ottava edizione che prevedrà due modalità di partecipazione: il "Cooking Quiz in presenza", che porterà lo staff direttamente a scuola, e il "Cooking Quiz digital", che consentirà di raggiungere le scuole attraverso collegamenti digitali. Per la provincia di Ancona scenderanno in campo l’IIS "A. Einstein – A. Nebbia" di Loreto e l’IIS "A. Panzini" di Senigallia. Uno spazio di fondamentale importanza è riservato al corretto riciclo degli imballaggi principalmente utilizzati in cucina, nei laboratori. Cooking Quiz è realizzato da Plan Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti Alberghieri e sarà diretto e coordinato da Peaktime, società che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti di ogni ordine e grado. La sezione didattica sarà sviluppata dal Comitato Scientifico composto da: Federazione Italiana Cuochi Fic punto di riferimento nel panorama culinario italiano ed eccellenza nel settore gastronomico nazionale; Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da Ais Associazione Italiana Sommelier.