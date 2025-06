Sfila il corteo degli 800 operai: "E’ l’orgoglio metalmeccanico"

Il corteo si snoda per le vie del centro come un fiume in piena. Centinaia di bandiere delle tre sigle sindacali si mescolano ai fischietti, agli striscioni, ai fumogeni, alle voci che si alzano in coro. C’è anche un furgone che accompagna gli 800 metalmeccanici riuniti per lo sciopero nazionale. È l’Ancona che non si arrende, quella che ieri mattina prima s’è radunata e ha riempito piazza Cavour per poi sfilare fino al porto scandendo slogan che sanno di battaglia operaia d’altri tempi: "Orgoglio metalmeccanico" si legge su uno striscione. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno chiamato tutti alla mobilitazione, nell’ambito dello sciopero nazionale. E la risposta c’è stata: alle 9.30 i primi gruppi in piazza, alle 10 la partenza del corteo. Il centro storico osserva facendo spazio agli operai che chiedono la riapertura delle trattative sul rinnovo del contratto. "Quaranta ore di sciopero non per conquistare il contratto, ma solo per sederci a un tavolo – Mauro Masci, segretario generale Fim Cisl Marche, non usa giri di parole –. Gli imprenditori hanno paura dei lavoratori, non sanno più fare le trattative. Ma noi non permetteremo a nessuno di cancellare il contratto nazionale più importante del comparto industriale italiano".

È una partita che si gioca su più fronti. Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom Cgil, alza il tiro: "Ad Ancona diamo il via ai blocchi. L’Italia è ferma se sono fermi i salari". Il riferimento alla crisi dell’elettrodomestico di Fabriano non è casuale. "Rischiamo intere zone di deindustrializzazione", avverte. E poi l’affondo finale: "La classe operaia ha il diritto di poter fare la spesa alla quarta settimana". Nelle Marche i numeri parlano chiaro: 60mila lavoratori metalmeccanici senza rinnovo contrattuale da un anno. "Dodici mesi senza aumenti, è una cosa che grida vendetta", tuona Sara Galassi, segretaria regionale Fiom Marche. La strategia è quella del pressing costante: "Faremo tanto rumore, vogliamo farci sentire lungo tutto il centro di Ancona". Nel corso della manifestazione è stato effettuato anche un flash mob di alcuni minuti per un simbolico blocco all’imboccatura del porto: i manifestanti hanno steso a terra un cartellone nero una sagoma dal contorno bianco che rappresenta un lavoratore senza volto, e sopra appoggiati una maschera e un casco protettivo, per sensibilizzare sul tema della mancanza di turnover e delle disagevoli condizioni dei lavoratori degli appalti.

Giuseppe Poli