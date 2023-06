Sfila la "street parade" Musica e balli fino al porto

Ecco la prima street parade delle Marche. Ieri, ad Ancona, erano diverse centinaia le persone che hanno aderito alla street parade regionale. Che poi, per essere precisi, street parade significa parata per le vie della città. ‘Smash repression’, questo il titolo: "Un titolo che – spiegano Vittorio e Arianna, due degli organizzatori – è comune a tante altre ‘parade’ (parate, ndr) che si stanno organizzando in Italia: ce n’è stata una a fine aprile a Bologna, poi a Napoli e a Firenze. Il nostro è un movimento culturale e politico nazionale. Noi pensiamo che nella musica, nel ballo e nella libertà di organizzarsi in queste forme ci sia anche un elemento politico, di libertà di espressione, di creatività e di inclusione. In particolare – evidenziano i due – è stato curato davvero molto l’aspetto dell’inclusività, con riunioni di attivisti per i diritti delle persone disabili, al fine (anche) di organizzare il percorso in modo accessibile a tutti e tutte. Un percorso non commerciale né escludente", fruibile da adulti e piccini, persone normodotate e non. Se sia una sorta di pride arcobaleno? "Beh, diciamo che all’interno della street – rispondono i due – sono presenti diversi soggetti e percorsi che rivendicano pure i diritti come quelli del pride. Quindi sì, c’è anche l’elemento Lgbtiq+, ma questa iniziativa – sottolineano – nasce come contestazione al decreto rave, alle restrizioni e alle pressioni del governo nei confronti dei movimenti culturali e delle politiche giovanili". In altri anni, nella regione, c’era stato qualcosa di simile "con sfilate, concerti e intervalli musicali, ma mai nulla di così imponente. Insomma, oggi (ieri per chi legge, ndr) abbiamo superato i 25 carri musicali e tematici: è stato dunque un grosso sforzo. Se abbiamo temuto la pioggia? No, infatti il punto di ritrovo è rimasto lo stesso: alle 17 in piazza Pertini, con partenza alle 18. E poi, va detto che lo spirito di chi partecipa a queste iniziative e della gente giovane che ci segue, è tanto più forte della pioggia". Il corteo, che è appunto partito da piazza Pertini, ha attraversato le principali arterie di Ancona, scortato dai blindati di polizia e carabinieri, sotto la vigile attenzione della polizia locale. Il cordone di mezzi e di gente si è perciò snodato tra il centro e le zone portuali e periferiche. Il tragitto è stato infatti: piazza Pertini – piazza Roma – piazza Kennedy - Porta Pia e Fiera della Pesca. Qui, la musica fino a mezzanotte – tra balli e danze coloratissime – ha salutato la prima (vera) street parade anconetana. Pardon, marchigiana.

Nicolò Moricci