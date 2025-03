Sfilano i carri, ecco le modifiche alla viabilità

Oggi la sfilata dei carri in centro storico, tante le modifiche alla viabilità. Uscita anticipata nelle scuole alle 13, per consentire agli studenti di partecipare al ‘Carnevalon’, la tradizionale manifestazione che ogni anno va in scena il giorno di carnevale per le vie del centro di velluto. Un pomeriggio dove protagonisti sono maschere, coriandoli, colori, musica e divertimento: dopo la sfilata il cuore della festa sarà piazza Garibaldi.

Dalle 13 alle 21 di oggi è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in piazza Manni, Foro Annonario, via Portici Ercolani e via Perilli. Divieto attivo anche nel lato sud di via Oberdan e da via Chiostergi a corso 2 Giugno. Divieto anche nel perimetro di piazza Garibaldi e nell’ultimo tratto di via Pisacane. Un centro storico off limits alle auto per tutto il pomeriggio, in modo da poter garantire la sfilata in sicurezza.

Inoltre, dalle 13 alle 14 e dalle 18 alle sarà sospesa temporaneamente la circolazione, per il tempo strettamente necessario al transito del carro allegorico di frazione Montignano e di quello di Brugnetto a cui si aggiungeranno nel percorso anche i carri allegorici delle frazioni di Borgo Passera e Borgo Bicchia, quest’ultimo ha sfilato domenica e ha sorpreso tutti: il carro rappresenta il nuovo ponte Garibaldi, un progetto che divide la città ma per cui i lavori partiranno a breve.