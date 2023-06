Sfilata con gli amici a 4 zampe

La sfilata di moda apre domani a Castelfidardo una seconda metà di giugno scandita da un’escalation di eventi. La location naturale dei giardini di Porta Marina ospita la selezione valida per l’elezione di Miss Blu mare e del Mr of the year. E’ la prima tappa del concorso nazionale la cui finale si svolgerà a settembre a bordo di una nave da crociera della Msc. Modelle e modelli che si contenderanno la corona innanzi ad una giuria di esperti, indosseranno capi di abbigliamento ed accessori moda forniti dalle attività commerciali fidardensi che collaborano proficuamente all’iniziativa, e trucco ed acconciature saranno realizzate da professionisti locali. Non mancherà poi una sezione riservata agli amici a quattro zampe, che sfileranno a loro volta con articoli fashion appositamente dedicati. Appuntamento alle 21 con ingresso libero a Porta Marina. La zona sarà opportunamente chiusa al traffico.