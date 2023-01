Sfilata di Befane e musica sacra

Torna, dopo due anni di stop per la pandemia, la Befana del Ponte del Diavolo a Tolentino, a cura dell’associazione "I Ponti del Diavolo" insieme al Comune. Domani, alle 16, è prevista la partenza dal Ponte del corteo delle Befane per il raduno in piazza della Libertà (dopo una breve tappa alla casa di riposo per salutare gli ospiti). Le Befane che vogliono partecipare devono ritrovarsi sul ponte alle 15.30; il corteo sarà allietato dal canto della Pasquella con il gruppo "Cantastorie" di Treia. Ci saranno Befane per tutti i gusti, pure quella equilibrista, che scenderà dalla Torre degli Orologi, in piazza, con l’ausilio dei vigili del fuoco per distribuire dolciumi ai più piccoli. Al termine, i bambini eleggeranno Miss Befana 2023. Sempre domani, ma nella Chiesa del Sacro Cuore (detta dei Sacconi) alle 16.30, appuntamento con la musica sacra tradizionale grazie al sestetto vocale maschile: Claudio Bellumore, Mauro Carloni, Michele Carloni, Claudio Sagretti, Stefano Stella e Giulio Tassotti. Maestro coordinatore, Diego Minnozzi. In programma musiche tradizionali natalizie e brani della tradizione marchigiana del XVIII e XIX sec. La distribuzione dei gessetti benedetti avverrà come di consueto dopo la messe vespertine di oggi e domani.