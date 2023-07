Sfilata "Shocking Fashion Show" a Osimo, studenti dell'Istituto "Laeng-Meucci" ispirati da Elsa Schiaparelli

È stata la prima stilista, in senso moderno, della storia. E’ Elsa Schiaparelli e a questa figura femminile così straordinaria, che ha creato una maison con il suo nome che ancora oggi si distingue per originalità, si sono ispirate tutte le classi del corso Moda, compreso il serale, dell’istituto scolastico superiore di Osimo "Laeng-Meucci", per progettare e realizzare una collezione primavera-estate 2023-24. Tutti i capi realizzati saranno presentati nel corso della sfilata "Shocking fashion show", che si tiene stasera a Osimo, in piazza Boccolino, alle 21.15. Gli abiti, che verranno indossati da alcune modelle professioniste, sono stati fatti con perizia, pazienza e tanta fantasia dalle studentesse e dagli studenti. La sfilata sarà intervallata da momenti legati alla presentazione di alcune attività scolastiche svolte durante l’anno. L’evento è sostenuto dal comune di Osimo, da Astea Energia-Gruppo Sgr, dalle aziende Lardini e Canali e gode del patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche.

Le due modelle dei manifesti, che indossano capi originali che sfileranno stasera, sono due affascinanti studentesse della terza Moda, che si sono "prestate" per l’evento.