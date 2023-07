Sfiora le persone con la bici elettrica: denunciato 20enne

Zigzaga e sfreccia con la bici elettrica sfiorando volontariamente i passanti: giovane denunciato. Durante i controlli del fine settimana il personale della compagnia carabinieri di Fabriano ha notato il ventenne che, alla guida della propria bicicletta elettrica, compiva pericolose manovre, sfiorando volontariamente i passanti. Una pattuglia, osservato il suo comportamento lo ha fermato e identificato: si tratta di un 20enne domiciliato a Cerreto d’Esi. Visto che emanava un forte odore alcolico, il giovane è stato sottoposto a controllo tramite alcol tes che ha dato un valore positivo tra 0,8 e 1,5 gl. Il 20enne è stato così denunciato per guida in stato di ebbrezza e la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario, perché che anche se si è a bordo di un velocipede elettrificato, bisogna sempre rispettare tutte le norme del Codice della strada. La stessa sorte è capitata a un 35enne di Sassoferrato, che durante il fine settimana è stato controllato a bordo di un veicolo, a Fabriano, e sottoposto a controllo con etilometro. Per lui un valore tra lo 0,5 e lo 0,8 per questo è incappato in una sanzione amministrativa per guida in stato di ebbrezza. I controlli proseguiranno incessanti.