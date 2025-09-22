Sfiora l’impresa e si arrende a Latina

ristopro

78

latina

83

RISTOPRO FABRIANO: Romondia 8, Beyrne 6, Centanni 16, Dri 16, Karlis Šilke-Žunda 9, Beltrami 6, Vavoli 2, Diarra 9, Ponziani 2, Redini 4, Marani, Staffaroni. All. Nunzi

BENACQUISTA LATINA: Di Emidio 14, Pastore 9, Chiti 5, Sacchetti 18, Bakovic 5, Maiga 9, Gallo 19, Cipolla 4, Nwohuocha, Palombo, Simonetti. All. Gramenzi

Arbitri: Tallon di Bologna, Scarsmellini di Fano

Parziali: 19-20; 39-37; 21-19; 18-27

Note: Tiri liberi: Fabriano 11/14; Latina 20/24; Tiri da due: Fabriano 20/35; Latina 9/15; Tiri da tre: Fabriano 9/23; Latina 15/40; Rimbalzi: Fabriano 27 (off. 4, Diarra 5); Latina 35 (off. 10, Maiga 6); Assist: Fabriano 18 (Beyrne 5); Latina 15 (Pastore 4)

Una Ristopro Fabriano coraggiosa e determinata sfiora l’impresa contro la Benacquista Latina, ma deve arrendersi nei secondi finali a una squadra più esperta e cinica. I ragazzi di coach Nunzi giocano una gara intensa, restano a lungo in controllo e arrivano anche a +8 nell’ultimo quarto, prima di subire un pesantissimo parziale di 13-0 che ribalta tutto. Finisce 78-83 tra gli applausi del pubblico di Cerreto d’Esi, che saluta comunque una prestazione di alto livello da parte di una squadra giovane, in crescita e dal cuore enorme.

Partenza da dimenticare per Fabriano, sorpresa dall’aggressività e dalla precisione al tiro di Latina, che apre con quattro triple nei primi cinque minuti volando sul +10 (7-17). I biancoblù appaiono in difficoltà, ma Dri scuote i suoi con un’azione da quattro punti che vale il -6 (11-17 al 7’). Nel finale di primo quarto, la Ristopro alza l’intensità e trova ritmo in attacco, chiudendo a contatto (19-20). Nel secondo periodo Fabriano parte meglio: Diarra e Redini firmano il sorpasso (23-20 all’11’), ma Latina reagisce con un 8-0 tornando avanti (23-28 al 13’). La sfida resta equilibrata fino al 19’, quando Centanni segna la tripla del +4 (39-35). Di Emidio accorcia prima dell’intervallo: 39-37.

Nella ripresa, Latina prova un nuovo allungo e tocca il +6 al 25’, ma Fabriano non molla: Dri firma il -1 (51-52 al 26’), poi arriva il pareggio e il sorpasso (56-56 al 28’). I padroni di casa chiudono il terzo quarto in controllo (60-56). Nel periodo finale, Fabriano sembra avere in mano la gara: l’attacco gira e arriva il massimo vantaggio sul 76-68. Ma Latina, con esperienza e lucidità, piazza un mortifero 13-0 che cambia tutto. A 38 secondi dal termine, i laziali conducono 76-81.

Fabriano prova il tutto per tutto, ma il tempo non basta. Finisce 78-83 tra gli applausi del PalaChemiba, che premia comunque una Ristopro generosa, brillante e con ampi margini di crescita. Peccato solo per un finale gestito con troppa frenesia.

Angelo Campioni