Sfiorato il cortile dell’asilo

L’autista era appena risalito a bordo quando la betoniera, il 23 giugno scorso, si è sfrenata e ha iniziato la sua corsa in discesa. Era partita a razzo schiantandosi contro il muro di una abitazione, con i suoi 170 quintali di peso, perché viaggiava scarica (da piena pesa 400 quintali). Avrebbe avuto un problema al sistema frenante. L’operaio alla guida aveva cercato di fare zig zag lungo la discesa, per frenare la velocità del mezzo, di proprietà di una ditta che si occupa di autotrasporti e ha sede a Castiglione sul Lago, in Umbria. Il mezzo poco prima era parcheggiato lungo la discesa di via Crocioni, con il muso diretto alla via sottostante, quella di Passo Varano. Ha sfiorato anche il cortile di un asilo, la materna Ulisse, dove giocavano i bambini.