Sfollagente in ferro dentro l’auto: denunciato

Fermato per un controllo viene trovato con uno sfollagente nell’auto, denunciato un cittadino. La vettura è stata fermata ieri mattina, dai poliziotti di una Volante che si trovava di pattuglia per il normale controllo del territorio. Fin da subito il soggetto alla guida del veicolo si è mostrato agitato e insofferente agli accertamenti di polizia. Il controllo ha dato esito negativo per quanto ha riguardato la ricerca di sostanza stupefacente ma ha permesso di rinvenire nel vano porta oggetti uno sfollagente telescopico in ferro della lunghezza di 20 centimetri da chiuso e 53 centimetri da aperto. Attesa la natura offensiva dell’arma, l’individuo è stato denunciato per il reato di porto abusivo in quanto arma propria non soggetta a licenza.