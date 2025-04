Sfonda la vetrina del Compro Oro e porta via una ventina di bracciali

Furto con spaccata in centro storico a Fabriano intorno alle 12 di ieri. Il ladro, a volto coperto, è stato immortalato dai filmati delle telecamere del Compro Oro di Valentina Mancini. Indagano i carabinieri. L’uomo ha sfondato parzialmente a colpi di martello, la vetrina antisfondamento del negozio, riuscendo a impossessarsi di un blister contenente una ventina di braccialetti di bigiotteria del costo complessivo intorno ai 200 euro. Quindi si è dato alla fuga a piedi.

"Ho chiuso la mia attività per la pausa pranzo poco prima di mezzogiorno, le 11:57 perché dovevo andare a prendere mia figlia", racconta la titolare, ancora visibilmente scossa. "Alle 12,17, un amico commerciante mi ha telefonato per dirmi che mi avevano sfondato la vetrina della mia attività in via Balbo. Mi sono precipitata in negozio, telefonando nel frattempo ai carabinieri".

Militari del Nucleo Radiomobile e Nucleo Operativo in borghese, e titolare del Compro Oro sono arrivati quasi in simultanea sul luogo del furto. "Ho consegnato i filmati delle telecamere ai carabinieri dove si vede un uomo abbastanza alto, a volto coperto da passamontagna, cappello e mascherina, che intorno alle 12,10 estrae da un borsone un martello e inizia a dare 7 colpi molto forti per rompere il vetro. È riuscito a fare un foro. Quindi ha infilato il braccio e con la mano ha afferrato il blister con una ventina di bracciali".

Ma il ladro, probabilmente per la foga e la fretta ha perso un cappello la custodia in plastica della mascherina, "entrambi portati via dai carabinieri per effettuare analisi, in modo da risalire, spero, all’identità del ladro", conclude Mancini.