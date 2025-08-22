Sfratto al centro sociale Fabbri, anzi no

‘Sfratto al Fabbri’, i funzionari comunali si presentano nel giorno dichiarato in diffida, ieri mattina, per la consegna delle chiavi dell’immobile occupato dal centro sociale, ma scambiano due parole con gli attivisti e se ne vanno senza chiedere la riconsegna dei locali di Spiazzi San Nicolò 10, come invece scritto nella lettera inviata nei giorni scorsi.

"Senza nemmeno salutarci – spiega Chiara Giorgetti per il laboratorio sociale Fabbri – stamattina si sono presentati davanti al cancello e ci hanno chiesto perché non abbiamo risposto alla lettera di diffida. Suggerimento che ci avevano detto di fare durante l’incontro di due giorni prima in Comune, e cioè di rispondere alla diffida chiedendo di posticipare la consegna delle chiavi. Abbiamo deciso di non rispondere perché la risposta sarebbe stata come accettare la consegna delle chiavi. Dopo questa domanda se ne sono andati via senza dirci nulla".

Il laboratorio sociale Fabbri dunque resterà nella ‘sua’ sede, in Spiazzi San Nicolò 10, almeno per ora, nonostante lo ‘sfratto’ del Comune. Già nell’incontro di martedì con gli attivisti, la sindaca Daniela Ghergo, pur sostenendo di non poter prorogare il comodato d’uso dell’immobile per via del contenzioso e del fatto che il fabbricato sarebbe stato ceduto anni fa in permuta alla ditta Sava (la quale però non ha mai effettuato il rogito, e avviato un contenzioso la cui sentenza finale è attesa per il prossimo anno), avrebbe suggerito di non annullare l’evento di danza terapia, organizzato per oggi.

Ha anche aggiunto che i ragazzi del Fabbri non sarebbero obbligati a lasciare l’immobile, nonostante la lettera di diffida inviata dal dirigente alcuni giorni prima, proprio perché il Comune non ne avrebbe la piena proprietà. L’amministrazione inoltre non potrebbe rinnovare il contratto di comodato d’uso in quanto non avrebbe la titolarità dell’immobile, di cui dispone in attesa della sentenza definitiva con cui si concluderà la controversia giudiziale relativa alla proprietà, e secondo il Fabbri ha piena facoltà di rinnovare il comodato d’uso, come già fatto dalla precedente amministrazione. Il Laboratorio sociale resta fermo nelle proprie posizioni, e come ribadito nelle ultime ore "continuerà a vivere e ad animare lo stabile con attività sociali, culturali e politiche. Siamo un luogo aperto, inclusivo. Restiamo dove siamo, perché qui abbiamo costruito comunità. Il Fabbri – concludono – non si sgombera". Per ora la situazione resterà questa, ma fino a quando? Almeno fino alle elezioni regionali, ironizza qualcuno in rete.

Sara Ferreri