"Sfratto nonostante abbia pagato. Sono vittima di una grossa truffa"

Saranno messi in mezzo alla strada perché quasi da un giorno all’altro hanno saputo che lì non potranno più stare. Sono 108 i camper, più diverse roulotte, a prendere posto nel rimessaggio di Polverigi. La sorpresa è arrivata pochi giorni prima di Natale ai proprietari di quei mezzi che hanno ricevuto la notifica di sgombero da effettuare nel giro di due settimane. Il motivo lo spiega uno di loro, ripercorrendo la vicenda. "Il 14 dicembre ci hanno comunicato di andarcene dal rimessaggio entro il 31, ovvero questa domenica. Una comunicazione improvvisa e a fronte del pagamento della quota di occupazione già avvenuto. Io ad esempio ho pagato 300 euro per tutto l’anno, dal 6 dicembre 2023 al 6 dicembre 2024. Generalmente le quote le paghiamo per intero. La mia roulotte è parcheggiata all’esterno. C’è chi ha pagato da novembre di quest’anno al novembre del prossimo per la sosta interna anche fino a mille euro e pure a loro è arrivata la notifica di sfratto. Ci sono le fatture che attestano tutto – racconta uno dei camperisti, Emanuele –. Dicono che i proprietari abbiamo ricevuto uno sfratto esecutivo per non aver pagato l’affitto. I rimessaggi della zona hanno alzato i prezzi, siamo andati a sentire e ci è parso proprio che, nel momento in cui la notizia si è iniziata a diffondere, la situazione è cambiata. Ma non è nemmeno quello il punto, noi abbiamo pagato e abbiamo il diritto di restare, non può buttarci in mezzo alla strada. Abbiamo iniziato a muoverci scrivendo una Pec alla Guardia di Finanza di Ancona e Jesi. Siamo vittime di una truffa bella e buona e domenica, ultimo dell’anno, dovremmo attivarci".

Il proprietario del rimessaggio sarebbe già intervenuto provando ad aiutare i camperisti che annunciano la mobilitazione: "E’ stato molto disponibile e sta cercando una soluzione con noi venendoci incontro".