Sfruttamento della prostituzione: condannato

di Marina Verdenelli

Era convinta di venire in Italia per fare la ballerina nei locali ma quando un cliente l’ha portata nel privé, pronto a fare sesso con lei, la ragazza si era rifiutata. Il giorno dopo era stata cacciata dall’appartamento di Falconara, che condivideva con altre "ballerine". Messa alla porta aveva chiamato i carabinieri per poter riavere almeno la sua borsa e da lì i militari hanno poi scoperto un giro di squillo. Si è chiuso il processo a carico di tre persone, accusate di sfruttamento della prostituzione. Uno, Bellucci Fabrizio, era il gestore e amministratore di due night club, il Bambola di Marina di Montemarciano, oggi Orange, e il Monella di Senigallia. Per lui, senigalliese, di 67 anni, mercoledì è arrivata la condanna ad un anno e quattro mesi di reclusione, pena sospesa. Stando alle accuse avrebbe consentito ai clienti di consumare rapporti sessuali con le ragazze, a pagamento, dentro i due nightclub, facendo pagare ingressi tra i 180 e i 200 euro. L’imputato aveva sempre respinto le accuse. Imputata c’era anche una donna di 36 anni, di origine marocchina, una delle squillo dei locali che avrebbe controllato e spinto le altre ragazze a fare sesso con i clienti. Lei è stata assolta perché il fatto non è previsto come reato. Il terzo era un senigalliese di 65 anni con la funzione di autista. Avrebbe reclutato le "ballerine" per indurle poi a prostituirsi e le avrebbe accompagnate dai propri alloggi ai locali dove lavoravano. Assolto anche lui perché il fatto non costituisce reato. Il processo si è svolto davanti al collegio penale presieduto dal giudice Carlo Cimini. Nella penultima udienza, che si era tenuta a novembre scorso, erano state sentite due delle cinque squillo che avrebbero lavorato nei night. La prima è stata quella che ha dato il là all’indagine, nel 2015, partita dai carabinieri di Collemarino, intervenuti dopo la chiamata della giovane che era stata cacciata dall’appartamento dove alloggiava, e poi proseguita dai militari di Senigallia. "Avevo un contratto come accompagnatrice di sala e ballerina – aveva raccontato la giovane, di origine marocchina, collegata dal carcere di Sassari dove era detenuta per altra causa – invece dovevo fare sesso con i clienti. Una sera, appena arrivata, un cliente è andato in escandescenze perché aveva pagato 200 euro ma io non mi sono prestata". La testimone aveva riferito come era stato poi un cameriere a spiegarle che doveva accontentare i clienti nel privé, dove c’era un divano, e che il gestore si teneva una parte del pagamento. L’altra testimone aveva confermato che prostituirsi "era la regola del locale".