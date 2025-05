Sfruttavano i braccianti: scoperti con le "cimici"

Lavoravano fino a dodici ore al giorno per compensi molto bassi vivendo in baracche fatiscenti senza il minimo requisito igienico. Tutta manodopera straniera sfruttata dai loro stessi connazionali che li reclutavano anche nei centri di accoglienza dove finivano dopo aver chiesto asilo politico. Una 40ina i lavoratori di cui si sarebbero approfittati in cinque, tutti pachistani, come la maggior parte delle nazionalità dei lavoratori che reclutavano. Ad ottobre del 2023 l’indagine dei carabinieri aveva portato a scoprire il caporalato che si sarebbe consumato nelle campagne di Cupramontana e c’erano state tre misure cautelari, per tre pachistani residenti tra Cupramontana e Cingoli. Uno era finito ai domiciliari, gli altri due con l’obbligo di dimora. I militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di tre province, Ancona, Macerata e Pesaro e Urbino, erano riusciti a scovarli istallando delle cimici sui furgoni che il gruppo utilizzava a per il trasporto della manovalanza agricola da far poi lavorare nei campi coltivati a verdura e ortaggi.

Con quelle sono riusciti a documentare gli orari di partenza e di arrivo, ogni giorno, e a chiudere il cerchio. I cinque pachistani ora rischiano di finire a processo per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (il fenomeno del caporalato). Hanno tra i 28 e i 46 anni, sono difesi dagli avvocati Federica Guarrella e Maria Alessandra Tatò. Uno, di 45 anni, è considerato il titolare della ditta a Cupramontana che si occupava di organizzare la forza lavoro e gli alloggi attraverso un aiutante, di 39 anni, che organizzava i turni. Gli altri tre si occupavano del trasporto e di controllare il lavoro svolto tra i campi di Cupramontana e Cingoli. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti e ieri era fissata l’udienza preliminare davanti alla giudice Francesca De Palma ma è stata rinviata al 3 ottobre per lo sciopero delle camere penali.

L’indagine sul caporalato di Cupramontana era partita nel 2021, dopo che una pattuglia dei carabinieri della stazione di Mondavio, in provincia di Pesaro e Urbino, impegnata in un posto di controllo, aveva notato un furgone con a bordo 8 persone. I passeggeri avevano detto che tornavano dal lavoro nei campi ed erano braccianti agricoli. Stando alle accuse, approfittando di uno stato di bisogno in quanto immigrati e quindi con la necessità di avere un permesso di soggiorno, li avrebbero fatti lavorare sotto minacce e violenze fisiche a costi inferiori rispetto ai reali compensi previsti, 5-6 euro all’ora per 12 ore al giorno, pagandosi anche l’alloggio fatiscente dove andavano a dormire per 150 euro al mese.

Marina Verdenelli