Sfugge agli operatori. Scavalca e precipita: ferito

Doveva essere il loro primo giorno di svago, nell’oratorio della parrocchia della Misericordia che il parroco aveva messo a disposizione del Comune per portarci un gruppo di minori non accompagnati, tutti di nazionalità tunisina, arrivati in porto con gli sbarchi. Durante il gioco però un pallone è finito oltre il campetto, in un cortile dove si trovano dei garage. A recuperarlo ci è andato un 16enne che nel tentativo di raggiungere la palla è precipitato di sotto, facendo un volo di oltre due metri. Erano le 12 di ieri e il gruppo di extracomunitari, affidati a due educatori, stavano concludendo la mattinata nell’area sportiva che si trova tra via Isonzo e la direzione regionale dell’Inail in via Piave. Un medico si è accorto dell’incidente ed è intervenuto per soccorrere il minore. "Ero nel tunnel che porta al cortile dove ho il garage – racconta Giorgio Nataloni – quando ho sentito delle palle che cadevano di sotto. Ho incrociato un ragazzino che si teneva le mani alla schiena e si dileguava in pochi minuti. Ho provato a chiedergli che ci facesse lì ma se ne era già andato. Poi ho visto altri ragazzini affacciati alla rete che confina con il campetto della parrocchia, ho chiesto loro chi fossero ma nessuno rispondeva poi sono andati via. Ho pensato che si erano introdotti senza permesso così mi sono diretto in parrocchia per avvisare il parroco". Don Lorenzo Tenti non era lì ma c’erano invece due educatori. "Ho rivisto il ragazzino di prima – continua Nataloni – era sdraiato a terra, dolorante. L’ho visitato, lui non parlava italiano, ma abbiamo capito che era caduto". E’ stato chiamato il 118 ed è arrivata una ambulanza della Croce Gialla per portare lo straniero in ospedale con un codice di media gravità.

Marina Verdenelli