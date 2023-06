Sfugge al controllo dei familiari, bimbo di 11 anni investito da un’auto

Sfugge al controllo dei familiari e una vettura lo investe. Paura nel primo pomeriggio di ieri per un bambino di 11 anni. Il minore si trovava all’altezza del civico 1 di via Giordano Bruno quando si è buttato sulla strada. In quel momento il traffico non era nel pieno del suo flusso ma un’automobile che stava percorrendo la via non è riuscita ad evitarlo. Il bambino è stato travolto ed è finito a terra. Numerose le chiamate fatte al numero unico di emergenza 112. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’automedica e una ambulanza della Croce Gialla. Il bambino era in lacrime quando sono arrivati i soccorsi sanitari ma non presentava un quadro clinico grave. E’ stato stabilizzato e poi caricato a bordo dell’ambulanza per il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Salesi con un codice di media gravità. L’11enne, di origine straniera, ha riportato un politrauma. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi dell’incidente. La zona del Piano non è nuova ad investimenti, più o meno gravi. Via Giordano Bruno come anche la parallela di Corso Carlo Alberto sono due rettilinei in cui le auto procedono spedite. La zona è molto frequentata anche da pedoni che si spostano per fare la spese e commissioni essendo un secondo centro della città. Nonostante gli attraversamenti pedonali non sempre i pedoni rispettano la segnaletica passando da una strada all’altra anche senza utilizzare le strisce pedonali. La polizia locale sentirà i genitori del piccolo per capire come mai è sfuggito al loro controllo.