Sgarbi tra immunità e pace dorica "E’ iniziato il risveglio di Ancona"

Sui social aveva utilizzato gli epiteti "inetto", "depensante", "incompetente", "ignorante" e "onanista" nei confronti di un consigliere provinciale grillino di Trento, che in precedenza lo aveva criticato. E così Vittorio Sgarbi è finito sotto processo per diffamazione a Macerata e Ancona, ma martedì ha incassato la decisione favorevole della Giunta per autorizzazioni della Camera: le sue parole sono tutelate dall’immunità di cui godono i parlamentari per le opinioni espresse esercitando l’attività politica. Saranno i deputati a pronunciarsi e, in caso di accoglimento, i procedimenti saranno chiusi. La vicenda si è consumata a maggio 2019, alla luce della proposta di nominare il critico d’arte presidente del museo Mart di Rovereto. Un consigliere del Movimento 5 Stelle, Alex Marini, aveva contestato tale la scelta, tirando in ballo anche i precedenti penali di Sgarbi e definendolo "un assenteista". Di tutta risposta, l’attuale sottosegretario alla Cultura aveva ribattuto sulla sua pagina Facebook etichettando Marini con gli aggettivi citati in precedenza. Fino alla denuncia di Marini a Macerata (Sgarbi risiede a San Severino) per il reato di diffamazione e avviando una causa civile di risarcimento ad Ancona. Il processo penale a Macerata è appena iniziato, l’udienza con il rito abbreviato, chiesto dall’avvocato difensore Giampaolo Cicconi, è stata fissata al 25 gennaio. Ad Ancona il processo civile è in fase di appello: prossima udienza ad aprile. Ma dai due tribunali è stata chiesta l’autorizzazione a procedere nei confronti di Sgarbi, visto che all’epoca era deputato. La Giunta della Camera, che aveva già esaminato la vicenda ricevendo una memoria da Sgarbi, due giorni fa si è pronunciata. Verdi, Pd e M5s hanno votato contro. Decisivi i voti di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia con i quali è stata approvata la proposta di ritenere insindacabili le opinioni espresse dal critico d’arte: in Giunta è stato sottolineato che si trattava di una vicenda politica e sebbene gli epiteti usati da Sgarbi fossero poco eleganti, anche l’altro lo aveva accusato pesantemente, dunque tutto era riconducibile ad un contrasto politico, protetto dall’articolo 68 della Costituzione. Ora palla alla Camera per la proposta di immunità.

E sempre a proposito di Sgarbi, tra dicembre e il 2025 realizzerà ad Ancona quattro mostre. "Saranno appuntamenti culturali di respiro nazionale ed internazionale che, grazie al contributo fattivo del nuovo assessore Anna Maria Bertini, consentiranno di accendere i riflettori su Ancona, mettendo in moto un circolo virtuoso che comporterà benefici anche per tutte le attività economiche. E’ cominciato il risveglio d Ancona", ha assicurato il capogruppo in Regione di Fd’I, Carlo Ciccioli.