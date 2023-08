Sgarbi visita Pinacoteca e Mole "Ancona è bella, diventi capoluogo"

Si fa attendere, come tutte le star, ma alla fine arriva. Vittorio Sgarbi ieri pomeriggio ha visitato buona parte del patrimonio artistico e storico della città, a ribadire il nuovo rapporto di amicizia che lo lega ad Ancona dopo anni di ‘incomprensioni’, per così dire. Complice il cambio di giunta, naturalmente.

Ma non parlategli di rapporto di amore e odio. "L’odio non c’è mai stato - precisa Sgarbi -. C’era una città strana, diciamo, nella quale ogni attività culturale sembrava impermeabile alla città, e la città ad essa, e quindi con il tempo ho fatto una quantità infinita di cose nelle Marche, ma nulla ad Ancona".

Sgarbi cita poi il grande critico Pietro Zampetti, e la mostra su Lorenzo Lotto da lui curata nel 1981. "Nel suo nome, in sua memoria da molto tempo dicevo agli amministratori della Regione che era importante fare una mostra sul Rinascimento adriatico, mai documentato nel percorso che da Venezia arriva in Puglia. Ma la proposta cadeva sempre nel vuoto. Ora, con la vittoria del centrodestra, con il nuovo sindaco e nel dialogo con l’assessore alla Cultura abbiamo ipotizzato una serie di mostre che potrebbero senza fatica partire già in inverno con i dipinti del museo che io presiedo. Una mostra dal futurismo all’informale".

Sgarbi parla poi di ulteriori iniziative che "riguardano artisti marchigiani e anconetani, come Gino De Dominicis, il più grane artista dell’ultima avanguardia. Poi un altro artista fantasioso e meraviglioso, il marchigiano Luigi Serafini e poi, finalmente, direi nel 2025, la mostra sul Rinascimento adriatico".

Una stoccata Sgarbi la riserva alla Pinacoteca, "un museo memorabile per non avere un catalogo. Un museo senza catalogo non c’è neanche a Matelica. Per cui evidentemente c’è stata una distrazione. Invece bisogna far diventare la Pinacoteca Civica la pinacoteca di una grande città, come deve essere. In una regione di grande civiltà e bellezza, negli ultimi decenni è sembrato che lentamente qualcosa si sia dissolto ad Ancona. Ricostituirlo sarebbe una legittima resurrezione. Credo che la città lo meriti. Quindi le mostre avranno un riscontro importante perché si tratta di cose significative".

Sgarbi cita il ‘nostro’ Nicola di Maestro Antonio, "un maestro di prima fila, non marginale, grande come Mantegna. Questo Rinascimento ha quindi ad Ancona un suo punto nevralgico. Con la sovrintendente Carlorosi non ci sottrarremmo a sostenere Ancona in tutti i modi possibili e immaginabili, nonostante le orride Muse, che rimangono brutte, irreparabili. Le hanno fatte male, c’è poco da fare. Sono Muse tristi. Muse con muso". Sgarbi ha visitato anche i sotterranei della Pinacoteca (farà altrettanto con quelli della Mole Vanvitelliana), attualmente inaccessibili al pubblico.

Poi il vulcanico critico ricorda per l’ennesima volta l’episodio del suo soggiorno all’albergo Roma e Pace, "dove ho dormito in una stanza senza riscaldamento". Alla fine Sgarbi sceglie la strada dell’ironia. Ammette che "Ancona è una bella città. E dovrebbe essere un capoluogo di regione importante, cosa che io non pensavo. Se il sindaco riesce a dimostrarlo gli daremo un’onorificenza. Dimostrerà che la sinistra non ha fatto il bene che poteva fare. Se invece non ci riesce vorrà dire che il problema è di Ancona. Un problema genetico".

Raimondo Montesi