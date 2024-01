Sgomento e lacrime in fabbrica: "Ora basta, non si può finire così"

"Non si può morire di lavoro così. In fabbrica ci sono lacrime sgomento, incredulità. Ci sono colleghi con il pensiero di andare ogni mattina al lavoro e non tornare come avvenuto oggi". A parlare è Lorenzo Morganti, dipendente dello stabilimento jesino Cnh e rappresentante Rls. "Siamo sotto choc, non riesco a descrivere quanto accaduto – commenta visibilmente scosso Morganti – Vogliamo solo esprimere cordoglio ai familiari e dire ‘basta morti e incidenti sul lavoro’. Viste le cirostanze abbiamo chiesto la messa in libertà per il personale". Impietrito dallo choc attorno alle 12,30 esce uno degli operai che ha assistito al volo fatale, ma le parole non escono proprio. Prima di lui, attorno alle 11 altre tute blu se ne sono andate con il capo e gli occhi abbassati. "Era un operaio di una ditta esterna, non lo conoscevamo personalmente ma questo non cambia nulla. Questo è un giorno nero che ci sconforta. Già in passato abbiamo assistito a diversi infortuni, mai così gravi" hanno commentato due operai lasciando lo stabilimento di via Leone XIII.

All’inizio, pochi minuti dopo la tragedia, si è parlato di sciopero tra gli operai anche se gran parte delle tute blu (nel complesso sono 920 ma divise su tre turni) ieri mattina erano a casa in cassa integrazione. Alcuni stavano lavorando alle manutenzioni e al magazzino.