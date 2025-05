Sgominata centrale dello spaccio

Maxi operazione antidroga dei carabinieri dei comandi provinciali di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo e Roma, coadiuvati dai Nuclei Cinofili di Pesaro e Roma Santa Maria di Galeria e dal 5° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pescara. Eseguite 19 ordinanze cautelari tra le province di Macerata, Ancona e Roma: 13 in carcere, 2 agli arresti domiciliari, 3 all’obbligo di dimora e uno all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

In particolare le misure cautelari sono state emesse nei confronti di: quattro persone residenti a Roma, tutte in carcere; otto residenti a Cingoli, di cui 6 in carcere, una agli arresti domiciliari e una sottoposta all’obbligo di presentazione alla P.g.; due a Jesi, una in carcere e una all’obbligo di dimora; una a Filottrano in carcere; una a Treia in carcere; una a Monte San Giusto agli arresti domiciliari; una ad Appignano all’obbligo di dimora; una Santa Maria Nuova all’obbligo di dimora.

Le indagini si cono concentrate su due gruppi criminali. Attraverso servizi di pedinamento e appostamento, è stata accertata la presenza di una centrale di spaccio che riforniva molti giovani della province di Macerata e Ancona. Il primo sequestro di 2,5 chili di hashish avvenne l’8 ottobre 2024, a Monte San Giusto con l’arresto di un giovane del luogo. Ciò ha consentito di scoprire che lo stupefacente veniva importato dalla capitale ogni 10-15 giorni e aveva come destinatari i soggetti nordafricani residenti a Cingoli che, dopo averlo stoccato in luoghi sicuri, si preoccupavano di rifornire altri spacciatori delle province di Macerata e Ancona.

Il 13 novembre 2024 a Jesi, una giovane residente nelle campagne cingolane è stata arrestata poiché trasportava 35 panetti di hashish del peso complessivo di quasi 6 kg. Il 25 novembre 2024 a Filottrano i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un giovane ghanese e una donna residente a Roma che, in quell’occasione, è stato accertato essere il corriere che si occupava del trasporto dello stupefacente dalla capitale alle Marche.

Nel contesto è stato eseguito il rinvenimento e il sequestro di 610 panetti di hashish del peso di oltre 30 Kg, più di 200 grammi di marijuana, 50 di cocaina e oltre 24.000 euro, provento dello spaccio. Durante le varie fasi dell’operazione di servizio, denominata Los Pollos (nome della chat utilizzata dagli spacciatori) sono stati sequestrati complessivamente 54 chili di hashish (752 panetti), 715 grammi di marijuana e 50 di cocaina, per un valore sul mercato di circa 670.000 euro; sono state arrestati 7 soggetti in flagranza di reato; è stata sequestrata la somma in contanti di oltre 27.500 euro.

Accertate più di 130 cessioni di sostanze stupefacenti. Si stima che i traffici illeciti abbiano riguardato in totale kg 385 di hashish, oltre 9 kg di cocaina e circa 2 kg di marijuana, per un valore sul mercato di circa 5.400.000 euro.