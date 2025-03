Shakespeare ispira anche la danza

Il ‘Sogno di una notte di mezza estate’ continua a ispirare spettacoli ‘extra teatrali’. Oggi (ore 17) alla Fenice di Senigallia il capolavoro shakespeariano rivivrà grazie alla danza, quella della Compagnia Opus Ballet diretta da Rosanna Brocanello, con la coreografia di Davide Bombana. Il nuovo progetto celebra Shakespeare e ne esplora la relazione tra classico e contemporaneo, con un linguaggio che parla direttamente al cuore del pubblico.

"Ermia, una giovane ragazza, rifiuta un matrimonio voluto dalla famiglia e dalle convenzioni e fugge nottetempo nel bosco con il suo Lisandro, seguita da Demetrio, promesso sposo da lei rifiutato, e dalla sua confidente Elena – scrive nella presentazione Bombana –. Alla storia di questi quattro giovani, sopraffatti in una notte d’estate dal loro bisogno d’amore e dall’irruenza della loro libido, si mischia la vicenda di Oberon e Titania, re e regina del mondo dell’allucinazione che, contendendosi in un feroce combattimento una loro proprietà e sconvolgendo nella loro furia l’equilibrio del pianeta, sono coadiuvati da Puck, inquietante folletto. Costui con l’ausilio di trucchi magici provoca divertito lo scompiglio generale tra i personaggi a cui si aggiungono un piccolo gruppo di eccentrici strampalati che vagano per il bosco preparando uno spettacolo, fungendo da contrappunto scurrile alla vicenda".

Il coreografo parla di "un parossistico girotondo di allacciamenti amorosi più o meno consapevoli e bizzarri. La natura ed il bosco circostanti, parti di un mondo in lenta dissoluzione, muti ed incombenti assistono alle vicende umane che si muovono al loro interno. Rifacendomi ai temi dell’irrazionale e dell’assurdo presenti nel celebre testo di Shakespeare, vorrei creare un’atmosfera quasi beckettiana dove, tra realtà e allucinazione, un gruppo di danzatori danno vita ad un gioco di intrecci amorosi imprevedibile e vivace".

Bombana, già primo ballerino del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, poi con il Pennsylvania Ballet di Philadelphia, lo Scottish Ballet di Glasgow, il London Festival Ballet di Londra e il Bayerische Staatsballett di Monaco, è uno dei coreografi più innovativi in Italia, con la sua capacità di fondere classico e moderno. Per il ‘Sogno’ ha ideato le coreografie su musiche di Mendelssohn e Jóhann Jóhannsson. In scena Giuliana Bonaffini, Emiliano Candiago, Matheus De Oliveira Alves, Ginevra Gioli, Gaia Mondini, Giulia Orlando, Riccardo Papa, Niccolò Poggini, Frederic Zoungla e Rebeca Zucchegni. Maître de ballet è Giusi Santagati.