"Shakespeare juke-box", lezione-spettacolo con Cesare Catà

Il teatro La Nuova Fenice ospiterà venerdì sera una lezione-spettacolo, un viaggio originale e interattivo nel teatro di William Shakespeare.

In "Shakespeare juke-box" il pubblico può determinare un percorso scegliendo tra 22 diversi personaggi delle opere del Bardo. Lo spettacolo è di e con Cesare Catà. La performance, che utilizza carte speciali, richiama direttamente alla teoria e alla iconologia dei tarocchi, per un percorso affascinante tra i drammi shakespeariani che è al contempo un’esplorazione negli archetipi dell’anima umana.

Storytelling, recitazione e analisi dei significati dei monologhi proposti compongono così uno spettacolo unico nel suo genere, fitto di spunti, di comicità e cabaret che si mescolano naturalmente a riflessioni filosofiche. Ogni messa in scena vede un percorso irripetibile tra i testi scelti dal pubblico tramite le carte, per cui ogni replica dello spettacolo comporrà un viaggio diverso, mai uguale al precedente.

Filosofo e performer teatrale, Catà è autore di saggi di filosofia e letteratura, di traduzioni, di testi drammatici, e del libro di racconti "Efemeridi. Storie, amori e ossessioni di 27 grandi scrittori". Si esibisce regolarmente con monologhi e lezioni-spettacolo sia in teatro che in luoghi inusuali come pub, boschi, ristoranti e spiagge. Un’esperienza sui generis e attesissima insomma quella di dopodomani nel gioiello osimano. L’ingresso allo spettacolo con inizio alle 18 è libero.