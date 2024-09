Shalimar, dalle feste a struttura sanitaria

Lo Shalimar Club celebra i suoi 30 anni di storia. "Io c’ero", la serata è in programma il 5 ottobre alla discoteca Miu di Marotta. La sua nascita risale alla fine degli anni ‘60 su idea di Antonio Carraro con il nome di Covo Nord Est, gemellato al locale omonimo di Santa Margherita Ligure. Negli anni ‘70 divenne il fiore all’occhiello della Riviera Adriatica.

Passano gli anni e anche varie gestioni, fino ad arrivare al 1994 quando cambiò anche nome e divenne Shalimar. Si impone nella società del mondo della notte per la sua innovatività, raffinatezza e cura nei dettagli. Nel 1995 si inaugura il giardino, un progetto faraonico chiamato "Jardin de Shalimar". Ebbe splendidi anni dove rimase la discoteca più prestigiosa delle Marche, poi inizia la crisi, altri cambi di gestione, fino ad arrivare al 2005, fatta l’ultima stagione estiva, lo Shalimar Club, dopo 21 anni di successo, dà ufficialmente l’addio.

Poi un susseguirsi di aste deserte, fino all’ultima del luglio 2022, quando la struttura è stata venduta a poco più di 700 mila euro. Un anno prima le fiamme avevano divorato gran parte di quello che restava di uno dei templi del divertimento della riviera adriatica. Aggiudicata dalla Muzon Immobiliare, da discoteca passerà a struttura sociosanitaria: il progetto è stato presentato in Comune lo scorso marzo e ora, dopo aver espletato le pratiche burocratiche da parte degli uffici comunali, si potrà partire con i lavori.

Un luogo del cuore per tanti senigalliesi, ma anche per molti turisti che da sempre trascorrono le vacanze sulla spiaggia di velluto e, nell’album dei ricordi, hanno sicuramente una foto scattata alla Shalimar Club.

Perché da lì sono passati tantissimi ospiti, la discoteca è stata per anni anche la location della ‘serata Martini’. Un ambiente versatile, dove tanti senigalliesi hanno scelto di allestire il banchetto di nozze.

Ricordi che scorreranno veloci in una serata accompagnata da un trentennio di musica, aperta ai nostalgici, ma anche a tutti coloro che non hanno avuto l’opportunità di trascorrere almeno una serata allo Shalimar. ‘Il sogno continua e voi sarete i protagonisti’. Questo è lo slogan scelto per rivivere quei fantastici momenti rimasti nel cuore di tanti. Una serata molto attesa in città, dov’è attraverso i social è già partito il tam tam per aggiudicarsi un posto in sala e rivivere così una notte magica prima che le luci si spengano del tutto e quello che resta dello Shalimar Club lascerà definitivamente il posto a una struttura socio sanitaria.