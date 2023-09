Shopping "a scrocco": arrestata una coppia

Coppia sorpresa a rubare nell’ipermercato del centro commerciale ‘Il Maestrale’, in manette mentre tentano di allontanarsi con un bottino da 500 euro. Sono stati i vigilants della Security Tape a notare i movimenti sospetti dei due, un 53enne campano e una 30enne di origine sudamericana che ieri sono stati processati per direttissima al Tribunale di Ancona. Il giudice ha convalidato gli arresti: all’uomo sono stati confermati gli arresti domiciliari in un comune dell’hinterland dove risiede mentre la donna è stata sottoposta all’obbligo di dimora. I due si erano recati nell’ipermercato, probabilmente a visionare i prodotti, il giorno precedente. Un particolare che non è sfuggito agli addetti della vigilanza privata che domenica non hanno perso di vista la coppia durante lo shopping, che poi è risultato ‘a scrocco’. La coppia si è impossessata di vario materiale hi-tech presente nel reparto no food: si tratta di caricabatterie, power bank, auricolari, custodie per cellulari occultata in una borsa e addosso. Prima di uscire hanno staccato l’antitaccheggi dei prodotti in modo di uscire indisturbati dalla barriera delle casse, dopo aver acquistato alcuni prodotti alimentari e per la cura del corpo. Tutta merce che i due avrebbero potuto vendere facilmente. La Security Tape ha chiesto l’intervento dei militari che hanno bloccato la coppia e l’hanno portata in caserma per gli accertamenti. Negli ultimi mesi sono aumentati i casi di furto nei supermercati dove vengono sottratti anche generi alimentari. Furti che avvengono per lo più negli ipermercati dei centri commerciali della città, dove i ladri pensano di poter agire facilmente senza fare i conti con gli addetti alla vigilanza privata. Nelle ultime settimane sembrano invece avere avuto uno stop i furti in abitazione: durante l’estate ignoti avevano preso di mira soprattutto abitazioni isolate dell’hinterland, in assenza dei proprietari. Furti che invece sono tornati ad interessare la spiaggia, soprattutto alcuni tra gli stabilimenti balneari più frequentati dove sono spariti zaini, ma anche portafogli e telefoni cellulari. Numerosi durante la stagione estiva anche i furti di biciclette messi a segno sia in centro storico che sul lungomare, ma anche negli androni dei palazzi di alcuni quartieri residenziali. Sono invece state tre le auto rubate in città durante la stagione estiva.