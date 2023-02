Show dei ragazzi degli Alberghieri: una sfida nazionale al Panzini

Tra grandi padelle, taglieri, cucchiai e mestoli, si è svolto ieri a Senigallia il secondo contest Ragazzi Speciali Regione Marche. Un concorso culinario dedicato ad alunni di tutti gli Istituti Alberghieri della regione con "Programmazione Differenziata". La competizione, che si è tenuta nella sede dell’Istituto Alberghiero di Senigallia Panzini, è stata organizzata dall’unione regionale Cuochi Marche, in collaborazione con l’agenzia Marche Agricoltura e Pesca e il dipartimento Solidarietà ed Emergenze. "Il fine ultimo di questo progetto – ha detto Simone Baleani, consigliere nazionale della Federazione italiana cuochi – è quello di favorire l’inserimento di questi ragazzi nel mondo del lavoro. Il Panzini, e gli altri istituti marchigiani, da tempo li avviano a diverse attività in hotel, ristoranti e locali, concretizzando in loro motivazione, soddisfazione e benessere". I ragazzi si sono sfidati ai fornelli in una competizione culinaria intensa e amichevole, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento internazionale per le gare di cucina. Tema del contest i "Legumi delle Biodiversità" con cui hanno realizzato un primo piatto, affiancati da un compagno di classe e dal professore di cucina che li ha preparati in un percorso di dieci settimane. I "Ragazzi Speciali" si sono cimentati nella preparazione di un piatto che aveva come ingredienti principali i legumi degli "Agricoltori custodi dei legumi" che conservano, dai tempi più remoti, i semi della terra marchigiana che altrimenti sarebbero andati perduti come il cece quercia, la roveja e la cicerchia. A valutare i ragazzi sono stati giudici internazionali di cucina, certificati dalla Nazionale italiana cuochi, chef Maria Luisa Lovari, chef Debora Fantini e la dottoressa Ambra Micheletti, funzionario Amap ed esperta in biodiversità. Il progetto è stato coordinato dal professor Paolo Piaggesi, Presidente del Dsem. Il premio per il miglior primo piatto è andato ad Andrea Mazzarini accompagnato da Dan Catovoci per i tortelli vegani. Il contest è stato un momento di condivisione dove tutti i ragazzi sono stati coinvolti: Gino Tempestilli con Valerio Ciabattoni; Riccardo Biocca con Valeria Puliafito; Francesco Ceppo con Pierpaolo Marcozzi; Francesco Cantori con Ivan Gergo; Federico Saltamartini con Andrei Utu Salvucci; Francesco Parziale con Marco Costantini; Valentina Lanciotti con Ahalam El Hachimi. Il premio al vincitore è stato consegnato alla presenza del presidente dell’Unione regionale cuochi, Luca Santini, del sindaco di Senigallia Massimo Olivetti e dell’assessore ai Servizi alla persona, Cinzia Petetta.

Claudio Desideri