Si accascia in strada in stato confusionale: 60enne portato al pronto soccorso

In stato confusionale si accascia in strada: c’è voluto l’intervento dei sanitari, della polizia locale e dei carabinieri ieri, attorno alle 10, in via Garibaldi all’incrocio con via Setificio. L’uomo, sessantenne italiano, forse in preda agli effetti di sostanze stupefacenti, avrebbe sbraitato fino a cadere a terra. È stato necessario deviare il traffico per consentire l’intervento delle forze dell’ordine e del personale sanitario. Sul posto automedica e ambulanza. L’uomo ricoverato all’Urbani.