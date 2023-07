Si accende la fontana Cavalli all’antico splendore

La fontana dei Cavalli è pronta: si accenderà stasera, alle 21. L’ala di uno dei cavalli era stata distrutta dai vandali circa un anno fa. La fontana ha una lunga storia: è infatti presente in piazza Roma dal 1908. Dopo aver peregrinato in diversi luoghi del centro, proprio lì aveva trovato la sua collocazione. Adesso, dopo un attento intervento di restauro, torna a nuova vita con un’illuminazione adeguata che verrà accesa stasera. Al taglio del nastro, ci sarà – ovviamente – anche il sindaco, Daniele Silvetti, la soprintendente Cecilia Carlorosi, l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, il dirigente del settore, Stefano Capannelli e l’architetto progettista Giulia Paoloni. L’intervento di recupero, durato circa 6 mesi, è stato condotto con l’obiettivo di garantire la conservazione dell’opera per restituirla così alla cittadinanza. Il restauro, dal costo di circa 125mila euro con una sponsorizzazione da parte della Confartigianato, è volto a dare alla scultura quella che gli esperti definiscono "omogeneità generale", permettendo al contempo di comprenderne la storia che tempo, eventi e degrado avevano oscurato. Il progetto è stato messo a punto dall’assessorato ai lavori pubblici, in particolare dai tecnici dell’unità operativa sul patrimonio storico artistico monumentale del Comune, e sottoposto alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, che lo ha autorizzato. "Gli interventi realizzati sono stati studiati in modo da essere compatibili con la materia e le strutture originali, per rispettare il valore storico della fontana monumentale e la sua autenticità", si legge in una nota. In pratica, dopo aver proceduto alla rimozione delle incrostazioni, i tecnici si sono occupati della disinfezione su tutte le superfici, della ripulitura ad acqua e del risanamento e consolidamento di tutte le parti in pietra che erano risultate distaccate o pericolanti. Interventi manuali di restauro, questi, portati avanti con la microsabbiatrice. Dopodiché, la parte più impegnativa: l’adesione delle ali dei cavalli marini che erano state staccate dopo un raid vandalico. A deturpare la fontana, era stato anche il degrado naturale, a cui si è rimediato con una serie di stuccature in malta di calce, grassello e polvere di travertino e marmo. È stata applicata una protezione finale sulle superfici con un protettivo e un impermeabilizzante sulla vasca. A questi interventi, si aggiungono quelli tecnologici sul ricircolo dell’acqua, l’illuminazione e l’installazione di un impianto per l’allontanamento dei volatili.

Nicolò Moricci