Si accende la "Notte dei musei": visite accompagnate dalla musica

Un sabato all’insegna della cultura grazie alla ‘Notte dei Musei’. Ad Ancona apertura straordinaria del Museo Archeologico, dalle ore 19.30 alle 22.30 al costo simbolico di 1 euro. Dalle ore 21 evento per famiglie "Una notte al Museo: caccia alle impronte misteriose". Alle 16 e alle 18 visite guidate all’esposizione temporanea "I colori di un antico prestigio. Meraviglie dell’Ancona ellenistica dai depositi del M.A.N. Marche".

A Senigallia si inizia alle 10.30 a Palazzetto Baviera, dove saranno raccontati i restauri degli stucchi del Brandani (poi visitabili), a cui sarà dedicata una conferenza (ore 18). Alle 21.30 la Scuola di Musica Padovano propone un concerto per voce e chitarra. Palazzo del Duca sarà aperto dalle 17 alle 23. Alle 21.30 ancora musica con Marta Giulioni (voce, effetti) e Stefano Coppari (chitarra, loop). Dalle 22 guida gratuita per le mostre di Mario Giacomelli e Sue Park. E ancora: visite guidate alle mostre ‘Ambienti’ e ‘L’Italia Riciclata’ di Pistoletto.

Il Museo di storia della Mezzadria sarà aperto dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. Alle 18 Gabriele Carboni (chitarra e voce) e Donato Mori (organetto) interpreteranno ballate di cantastorie e canti tradizionali. L’Area Archeologica la Fenice riapre dopo i lavori di manutenzione (visite dalle 17 alle 23). Alle 21,30 musica con Samuele Garofoli (tromba), Giacomo Rotatori (fisarmonica), Claudio Zappi (basso) e Lorenzo Alessandri (batteria). Alla Rocca (ore 21) due visite guidate: ‘Mari, fiumi, conchiglie: la Rocca e le sue risorse idriche’ e ‘Chi ha paura del proprio riflesso? Una giornata con Charles Baudelaire’.

Alla Chiesa del Suffragio di Corinaldo (ore 21.30) si inaugura ‘Suoni di Carta’, installazione di Michele Motiscause, presentata per la prima volta in Italia. Sono tre grandi fogli realizzati a mano, accompagnati dal suono prodotto durante il lavoro di creazione. Numana partecipa con un percorso per i più piccoli in due tappe. Ritrovo alle ore 21 nella Biblioteca Comunale, dove una fiaba strampalata propone un modo di viaggiare molto fantasioso. Quindi si passerà al Museo Archeologico per la visita alla scoperta delle calzature della regina di Numana. L’Antiquarium rimarrà aperto fino alle 23. Fabriano regalerà la possibilità di visite in notturna della Pinacoteca civica e del Museo diocesano.