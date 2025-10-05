Si accende lo scontro. Ricci rimane a Bruxelles, insulti dal segretario di FI

Il candidato presidente del centrosinistra, Matteo Ricci, annuncia il suo ritorno al Parlamento Europeo dopo la recente sconfitta alle regionali e la sua scelta viene accolta da una serie di insulti. Nulla di strano, in fondo le reti social sono sempre più terreno di scontro e di derive etiche. Stavolta gli attacchi sono arrivati da esponenti politici del capoluogo.

A inaugurare i commenti pesanti contro Ricci è stato il segretario comunale di Forza Italia, Daniele Giachi: "Sei un pagliaccio, altro che cambio di Marche, vai fuori dalle Marche per sempre. Vergognati". Gli fa eco l’attuale assessore si servizi sociali, Manuela Caucci, candidata al consiglio regionale sette giorni fa, ma non eletta: "Buffone" ha scritto riferendosi a Ricci.

Non sono mancate le risposte degli esponenti di centrosinistra: "Assessore, vedo che lei usa toni molto istituzionali, adeguati al suo ruolo. Complimenti. Un conto è la critica politica, ‘pagliaccio’ e ‘buffone’ invece sono insulti" ha scritto Giacomo Petrelli, consigliere comunale Dem mentre la segretaria comunale del Pd, Federica Fiordelmondo, le ha risposto così: "Se anche gli assessori del capoluogo diventano leoni da tastiera la situazione non è seria, è grave".

A Giachi, vigile del fuoco, ha invece risposto Diego Urbisaglia (Ancona Futura), anch’egli pompiere: "In tanti anni un segretario di partito non l’ho visto mai esprimersi così". Secondo Mirella Giangiacomi "Non ci si comporta così. Nel tuo caso (riferito a Giachi, ndr.) vale il doppio: segretario cittadino di Forza Italia e capogruppo di se stesso in consiglio per Rinasci Ancona di cui non c’è più traccia".

Successivamente lo stesso Giachi ha modificato il suo post eliminando il termine ‘Pagliaccio’. Contro il Pd e il centrosinistra si è scagliata la civica ‘Ancona Protagonista’: "Il Pd è già orfano del suo leader. Ricci, sconfitto, ha gettato la maschera lasciando le Marche per rifugiarsi nella più agiata sistemazione di Bruxelles. Il Pd anconetano sta solo provando a farsi coraggio da solo nascondendosi di fronte ad un risultato elettorale che lo ha visto soccombere a livello regionale. A governare Ancona ci pensiamo noi civici al fianco del sindaco Silvetti che ha avuto il merito di ridare una visione politica alla città".