Si accendono le luminarie. Un Natale con la sosta gratuita

Oggi si accende il Natale, al via anche i parcheggi gratuiti in centro storico. Le luminarie illumineranno le vie e le piazze del centro storico dove non mancheranno allestimenti led pronti a fare sfondo ad un immagine per immortalare questo Natale. Luci non solo in città, ma anche nelle frazioni e per la prima volta, ad essere illuminati saranno anche piazzale Rosi e la Rotonda a Mare.

E da domani a rallegrare il centro storico saranno anche le numerose iniziative in cartellone: alle 16,30 ai giardini Catalani parte l’animazione per i più piccoli che potranno dilettarsi anche nella pista di pattinaggio allestita nel parterre della Rocca Roveresca. Tra le novità ci sono quest’anno i mille e 800 biglietti che saranno consegnati ai dirigenti delle scuole primarie per consentire a tutti i bambini di provare l’emozione di pattinare sul ghiaccio.

Eventi che entreranno nel vivo nel ponte dell’Immacolato dove dal 7 dicembre al Foro Annonario arriva Fantafiera, l’area espositiva lego pensata per grandi e piccini. E domenica 10 sarà la prima domenica con il babbo Natale in tour, ma la giornata inizierà all’insegna dello shopping con il mercato settimanale che animerà via Portici Ercolani e piazza Garibaldi dalle 8 del mattino.

E domenica il Natale entra nel vivo anche nelle frazioni: a Marzocca al via il Marzocca Summer Festival, con tante iniziative e sorprese.

Un ricco calendario in cui ci sarà spazio anche per la cultura con visite guidate alle tante mostre presenti tra palazzetto Baviera e Palazzo del Duca.