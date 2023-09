Si affrontano a suon di pugni davanti a un locale

NUMANA

E’ nato tutto per un malinteso o, forse, una provocazione, da parte di un ragazzo in stato di ebbrezza. Se le sono date di santa ragione però, appostati davanti a un locale a Marcelli di Numana, sul lungomare. Era già passata la mezzanotte. Qualcuno deve aver chiamato i carabinieri ma prima del loro arrivo il gruppetto si era già dileguato a piedi. E’ successo tutto la scorsa domenica. A rimetterci due ragazzi, uno dei quali in particolare, per difendere l’amico dalla furia dell’ubriaco, ha riportato diversi punti di sutura all’ospedale. Sarebbero tutti giovanissimi del posto che già si conoscevano e che, dopo essersi incontrati di fronte al locale, hanno deciso di prendersi a pugni.

Affollano le città rivierasche in queste ore tantissimi turisti che accorrono da ogni parte d’Italia per passare del tempo a Sirolo e Numana. I sindaci hanno lavorato a inizio stagione per mettere a punto un buon piano di sicurezza. L’episodio di Marcelli, che non ha riportato conseguenze in termini di denunce, solo sconcerto e preoccupazione tra i genitori dei ragazzi e le persone presenti, oltre che le ferite ai due, ha riaperto il delicato capitolo delle notti brave dei ragazzi in Riviera che in diverse occasioni, anche quest’estate, hanno occupato le forze dell’ordine. Il più eclatante quello dei primi di agosto in pieno centro a Sirolo quando in più di 40 ragazzi si sono presi a calci e pugni e il Questore ha dovuto prendere provvedimenti mirati nei confronti di coloro che sono stati individuati e fermati.