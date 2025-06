Si affrontano in piazza: in tre restano feriti

Terrore, nella notte di venerdì, a Castelferretti. Una rissa furibonda tra due gruppi, che sembra si conoscessero tra di loro, infatti, si è consumata nella centralissima piazzetta della frazione, intorno alle 21.15. Una dinamica ancora tutta da chiarire nei dettagli, ma tre persone sono finite al pronto soccorso con escoriazioni e ferite.

I fatti sono scoppiati, secondo le prime ricostruzioni, per circostanze verosimilmente legate a dei lavori che, a quanto è dato apprendere, non sarebbero stati pagati. Così, non è dato a sapersi se in maniera casuale o meno, le due comitive, una di persone di origini macedoni, l’altra di origini egiziane, si sono ritrovate nella prima serata nel paese e se le sarebbero data di santa ragione. Senza esclusione di colpi. Un diverbio molto acceso, degenerato in una rissa furibonda che ha destato forte preoccupazione nella comunità. Tanto che sui social, viste le forze dell’ordine e i soccorsi arrivati a sirene spiegate e con lampeggianti accesi, i cittadini hanno iniziato a segnalare che evidentemente stava succedendo qualcosa di grave.

È stata una pattuglia della Polizia locale di Falconara, quella di stanza proprio a Castelferretti e impegnata nel dispositivo notturno, a ritrovarsi sul posto nei momenti successivi al far west. E gli agenti, per primi, avrebbero separato alcuni dei contendenti e, contestualmente, hanno richiesto l’immediato supporto dei carabinieri che sono arrivati in un lampo. Sul posto anche due ambulanze, una della Croce Gialla di Agugliano e l’altra infermieristica partita da Torrette, oltre all’automedica di Ancona Soccorso. Al momento la Polizia locale falconarese, che sta conducendo le indagini e avrebbe già raccolto alcune dichiarazioni, ha identificato quattro persone macedoni e altre quattro egiziane. Quando è stata riportata la calma, dopo la violenta colluttazione, sembra fosse presente soltanto un cittadino egiziano, mentre gli altri tre, che si sarebbero allontanati dalla piazza, sarebbero stati in realtà identificati in un secondo momento, una volta che sono stati rintracciati.

I partecipanti alla rissa dovrebbero essere denunciati alle autorità competenti. Rispetto alle prime informazioni che erano circolate nella serata di venerdì, era stato ipotizzato che alcune delle persone avessero riportato ferite per l’utilizzo di lame. Circostanza della quale, però, le forze dell’ordine non hanno ancora conferme, sicché non sarebbero state ritrovate armi bianche e non sarebbero stati sequestrati oggetti contundenti. Dei feriti, nessuno è stato ricoverato. Ma si attendono i referenti dall’ospedale regionale di Torrette, che potrebbero aiutare a dirimere alcune questioni. Una vicenda, questa, che ha creato forte apprensione a Castelferretti.