Si allena al parco della Pace. Rubano giubbotto a ragazza

Ladri senza cuore in azione ieri mattina al parco della Pace: ignoti hanno rubato il giubbotto di una ragazza che si stava allenando. Non è la prima volta il parco diventa teatro di furti: in passato erano state rubate anche biciclette di bambini intenti a giocare tra altalene e giostre. E poi occhiali di sole appoggiati sulla panchina, borse lasciate, anche se per un solo attimo, incustodite e perfino buste della spesa lasciate nel cestino della bicicletta.

La notizia dell’accaduto, postata dalla mamma della ragazza su Facebook, è diventata subito virale: la donna ha invitato tutti a stare attenti alle proprie cose. Presto i furbetti del parco potrebbero però essere identificati attraverso le telecamere di videosorveglianza che saranno installate in diverse zone della città, parchi compresi. Occhi elettronici importanti anche per identificare quanti abbandonano rifiuti o danneggiano le attrezzature. Una settimana fa, nei pressi del parco della Pace, un automobilista dopo aver urtato un’auto in sosta si è dato alla fuga.