Si allontana da casa Anziano trovato morto

Si era allontanato da casa nella zona di via Martiri della Liberta’ la mattina di Pasqua per raggiungere l’orto non distante da casa ma non aveva fatto più rientro a casa. Dopo alcune ore è scattato l’allarme e solo dopo una decina di ore il corpo di Domenico Ferretti 85 anni è stato ritrovato ormai senza vita. Probabilmente a causa di un malore o di una brutta caduta l’anziano serrano ha perso la vita in una tranquilla domenica quando, come faceva spesso, era andato a custodire l’orto. Sul posto attorno alle 21.30 è accorso il personale del 118 con la Croce Verde di Serra San Quirico e quella di Cupramontana ma per Ferretti non c era ormai più nulla da fare. Sul posto anche carabinieri e protezione civile che dopo l’allarme lanciato dalla famiglia avevano avviato le ricerche dell’uomo. L’appello dei familiari era stato lanciato in serata anche tramite social netowork. Il corpo è stato ritrovato in mezzo all’erba alta sotto all’orto della vittima in una zona un po’ scoscesa. Grande sconcerto in paese dove Ferretti era conosciuto e apprezzato. La salma è stata trasportata alla sala Anibaldi e Pandolfi di Moie.