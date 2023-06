"Si appoggiò a me Non lo dimentico"

di Pierfrancesco Curzi

Giacomo Bugaro ha militato a lungo in Forza Italia e ricoperto diversi incarichi politico-istituzionali proprio sotto il segno del partito fondato da Silvio Berlusconi. Un rapporto, quello tra l’ex premier e il politico anconetano, molto stretto.

Bugaro, una notizia che lascia un segno profondo?

"Certo, ultimamente la salute del Cavaliere non era buona, però lo choc è tanto assieme alla tristezza".

Lo aveva incontrato o sentito di recente?

"Da qualche tempo non ho più incarichi in Forza Italia, la mia identità è lì, ma ho chiuso con la politica. Detto questo, l’ultimo incontro con Silvio è molto recente, risale alla vigilia del comizio finale del centrodestra per le elezioni politiche del 25 settembre scorso a Roma". Quali ricordi ha di quei momenti?

"Indelebili. Ero coi miei figli e ricordo la gioia del ritrovarsi, il suo affetto verso tutti noi e soprattutto mi resta un dettaglio...".

Quale?

"Lui aveva qualche difficoltà a camminare e mentre passeggiavamo aveva appoggiato la sua mano sulla mia spalla affinché lo aiutassi. Era stato dolcissimo con tutti, si era sottoposto alla ‘tortura’ delle foto coi figli. Lo avevo trovato sempre lucido e brillante ma molto provato nel fisico. Ricordo di aver avuto la percezione che sarebbe stata l’ultima volta che lo avrei visto. Non sbagliavo, purtroppo".

Lei è stato anche ospite a casa Berlusconi...

"La sensazione era quella di entrare nella casa della simpatia perché lui metteva subito a proprio agio i suoi ospiti. Si entrava pur sempre nella casa di un uomo che, comunque la si pensi, ha fatto la storia dell’Italia contemporanea, ma l’effetto di soggezione non c’era, un sentimento che invece ho provato altrove magari, ma non a casa sua".

Come andava di solito durante quelle visite?

"Premetto che io sono stato decine di volte ad Arcore. Lui era unico, straordinario nella sua semplicità. Ci sedevamo sul divano, si iniziava con gli aneddoti, le barzellette e poi si andava sul discorso oggetto di quella visita. E poi, ogni volta, prima di andarmene, un regalo. Lui era così, a tutti gli ospiti che riceveva consegnava un dono, in particolare le famose cravatte Marinella. Ne ho diverse anche io, le ho indossate, ma adesso non lo farò più, le terrò in armadio a suo ricordo. Un uomo che aveva il dono di rendere semplici le cose complesse. Trattava con lo stesso riguardo il personale di servizio e un Capo di Stato".

Cosa resta del suo rapporto politico con Berlusconi? "Qualche volta non ci siamo trovati d’accordo su alcuni temi, siamo stati in dissenso, ma l’affetto nei suoi confronti resterà per sempre. Ripeto, io sono uscito da Forza Italia, ma nulla si cancella, in particolare la sua simpatia corrosiva, l’infinita energia. Mi lasci dire una cosa...".

Prego...

"La mia gratitudine verso di lui a livello politico è totale. Senza il suo cappello la mia esperienza politica con Forza Italia non ci sarebbe stata".