Si aprono le urne: tre in corsa per il dopo Pugnaloni

Sono 31mila e 771 gli osimani, di cui 15mila e 588 uomini e 16mila e 183 donne, chiamati alle urne nei 33 seggi per votare il proprio sindaco, quello che succederà a Simone Pugnaloni arrivato al termine dei due mandati.ì. Si vota oggi dalle 15 alle 23 e domani dalle 7 alle 23, anche per le Europee (a Osimo sono stati chiamati alle urne 30mila e 991 persone, numero inferiore perché per le comunali incidono le liste aggiuntive di iscrizione all’Aire). Di liste ne sono state presentate 24 per un totale di 542 candidati consiglieri nelle squadre dei tre aspiranti alla poltrona di sindaco. Sono otto le liste per Michela Glorio, candidata del centrosinistra: Ecologia e Futuro, Energia Nuova, Michela Glorio sindaco, Movimento 5 Stelle, Osiamo, Partito Democratico, Popolari per Osimo, Uniti per Michela Glorio sindaco. Sandro Antonelli porta con sé sette liste civiche: Osimo al centro, Rinasci Osimo, Osimo libera, Progetto Osimo, Osimo futura, Civitas civici – Azione, Tratto Comune. Francesco Pirani ne ha depositate nove: Su la testa, Pirani sindaco, Patto sociale per Osimo, Osimo democratica e solidale, Lista Latini (Udc, con il leader Dino Latini candidato), Civiche Marche, Forza Osimo, Green, Fratelli d’Italia.

Precisi gli appelli al voto. Glorio afferma: "Mi appello alle osimane e agli osimani per sostenere una candidatura giovane, competente e che sommi uno sguardo al femminile, in una città da sempre governata da uomini. Per una Osimo che va avanti, pronta a rinnovarsi e ad accogliere le sfide del futuro".

Pirani dice: "Chiedo il voto a tutti quegli osimani che vogliono un cambiamento rispetto agli ultimi 10 anni di questa amministrazione e di un modo di fare ed intendete la politica vecchio e fatto di promesse al vento e coalizioni realizzate con componenti che nulla hanno in comune e che mai potrebbero governare per la città".

Antonelli afferma: "Invito tutti i cittadini ad andare a votare innanzitutto perché è un loro diritto e dovere. Siamo l’unica scelta possibile per chi vuole davvero cambiare. Con Sandro Antonelli i cittadini osimani sapranno con certezza chi è il loro vero sindaco".

L’elettore più giovane è Valentino, che è nato l’8 giugno 2006, il più anziano Maria, nata il 28 maggio 1921. L’ufficio tessere elettorali è aperto oggi dalle 9 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23 per il rilascio delle tessere non ritirate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento o smarrimento. Le ore precedenti al voto sono state segnate anche da una tragedia: durante un comizio in centro un messo comunale ha accusato un malore e poco dopo è deceduto. Per rispetto, sono stati interrotti gli ultimi appelli elettorali.

Si vota poi sia a Sirolo che a Numana. Nella prima, la perla del Conero, si sfidano l’attuale sindaco Filippo Moschella che prova il secondo mandato con la civica "ImpegnaTi per Sirolo" e l’ex primo cittadino Moreno Misiti con Sirolo nel cuore.

A Numana Gianluigi Tombolini tenta il terzo mandato con la civica "Con i numanesi il futuro è oggi" contro Laura Graciotti e la sua "Numana più". A Filottrano si sfidano in tre: Lauretta Giulioni che prova a guadagnarsi il terzo mandato con la civica "Viva Filottrano", Silvia Lorenzini con "Filottrano in comune" e Luca Paolorossi con "Noi per Filottrano" che ha l’appoggio di FdI.

Alle urne si andrà anche ad Agugliano, dove si sfidano Paolo Perucci con "Agugliano progetto comune" e Alessandra Fiorani di "Insieme siamo Agugliano", e a Polverigi, dove a sfidarsi sono il sindaco uscente Daniele Carnevali per il terzo mandato con la sua "Polverigi domani" e Maria Grazia Paolinelli per "Noi per Polverigi".

Silvia Santini